“Si dimenava e contorceva | è tortura” Polemica contro gli Usa per l' esecuzione con l' azoto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per la prima volta nella Storia, l'Alabama ha giustiziato un detenuto utilizzando il gas, una procedura non testata che le associazioni a tutela dei diritti umani e anche l'Onu ritengono possa equivalere a unavera e propria. Kenneth Eugene Smith, condannato a morte in via definitiva nel 1996 per l'omicidio su commissione di una donna, è stato dichiarato morto alle 20:25 ora locale (nella notte italiana), 29 minuti dopo l'inizio dell'. Dopo aver inalato gasattraverso una maschera di tipo industriale calata sulla testa ed essere rimasto senza ossigeno, è morto per ipossia. Le sue ultime parole, già con la maschera addosso, sono state: «Stasera l'Alabama fa fare un passo indietro all'umanità. Grazie per avermi sostenuto. Vi amo tutti». Impressionante il racconto dei giornalisti, ...