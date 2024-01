Si cerca un’anima turistica Il calendario degli eventi | Soddisfiamo tutti i gusti

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un anno ricco die manifestazioni. È quello che si prospetta per la città di Sondrio, sempre più decisa a ritagliarsi, grazie ad una serie di kermesse organizzate nel capoluogo di provincia valtellinese dall’amministrazione Scaramellini. Il 2024 di Sondrio, apertosi con le iniziative per l’Epifania e con la cerimonia di apertura dei Winter World Master Games Lombardia 2024 (sorta di Olimpiadi per Over 30 ndr), prosegue, sul frontee delle manifestazioni, domenica 4 febbraio, con il Carnevale dei ragazzi, organizzato dalla comunità pastorale di Sondrio con il sostegno del Comune. Una grande festa che unisce i residenti, dai bambini e ai ragazzi agli adulti, per celebrare il periodo più scanzonato dell’anno durante il quale si liberano creatività e allegria. ...