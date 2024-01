Shoah | Piantedosi “Manifestazioni pro Palestina sono state rinviate”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Tra prescrizioni chefatte dalle autorità di pubblica sicurezza e rinvii volontari da parte degli organizzatori, quel tipo di manifestazione che era stata preannunciata non ci sarà nelle varie città. Poi seguiremo l'evoluzione della situazione”. Lo dice il ministro dell'Interno Matteoal Tg1, in merito ai cortei pro-che erano stati annunciati per il 27 gennaio, in concomitanza con il Giorno della Memoria.“L'appello lo faccio in riferimento al buonsenso, che in molti casi proprio gli organizzatori hanno manifestato, quindi non vedo perchè questo buonsenso non debba estendersi a tutti”, ha aggiunto. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).