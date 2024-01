Shoah | Mattarella | ' Italia non tollera attacchi a Ebrei | è loro casa'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La nostra Costituzione dispone con chiarezza: tutti cittadini sono portatori degli stessi diritti. La presenza ebraica è stata fondamentale per lo sviluppo dell'moderna e nella formazione della Repubblica. Le comunità ebraichene sanno che l'è lae che la Repubblica, di cui sono parte integrante, non tollererà, in alcun modo, minacce, intimidazioni e prepotenze neiconfronti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Celebrare doverosamente i Giusti non deve far dimenticare i tanti, troppi ingiusti : i pavidi, i delatori per denaro, ... (liberoquotidiano)

Al Quirinale la celebrazione "I Giusti tra le nazioni" per ricordare il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah che si commemora il 27/1. Oltre al presidente Mattarella, partecipano ...Ha preso il via al Quirinale la cerimonia per il 'Giorno della memoria' alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel salone dei Corazzieri sono presenti tra gli altri la presidente del Co ...Nel discorso per il "Giorno della Memoria", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cita Primo Levi: "La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dall ...