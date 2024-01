Shoah | Mattarella | ‘Giusti costellazione luci e speranza che rassicura su destino umanità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Nel buio più fitto, nella lunga e oscura notte dell?umanità, prendendo a prestito un?immagine di Elie Wiesel, tante piccole fiammelle hanno indicato una strada diversa dall?odio e dalla oppressione. Sono stati i’, secondo una terminologia cara al popolo ebraico perseguitato. Persone che, per motivazioni diverse, hanno rischiato la propria vita e talvolta l?hanno anche perduta per mettere in salvo cittadini ebrei dalla furia omicida nazifascista”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria, dal titolo ‘I Giusti tra le Nazioni’.“Un lungo elenco di nomi, quasi ottocento quelli finora accertati in Italia, unadie di-ha sottolineato il Capo dello ...