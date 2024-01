Shoah | Mattarella | ' fiduciosi in futuro umanità | da Giusti spinta ad agire contro odio'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Ci ostiniamo a restareneldell'. Nella convinzione profonda che unintriso di intolleranza, di guerra e di violenza, non sia il desiderio iscritto nelle coscienze delle donne e degli uomini. I, con il loro coraggio, la loro speranza e il loro sacrificio ci indicano la direzione e ci spronano ad, con determinazione e a tutti i livelli,i predicatori die i portatori di morte. Iitaliani sono tra le radici migliori della nostra Repubblica. Per questo li celebriamo e li onoriamo, tutti insieme, come popolo italiano e come comunità, nel Giorno della Memoria". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in ...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Celebrare doverosamente i Giusti non deve far dimenticare i tanti, troppi ingiusti : i pavidi, i delatori per denaro, ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 gen - Siamo di fronte a un nuovo crinale apocalittico, in alcune zone del mondo sembra divenuta impossibile non solo la convivenza ma persino la vicinanza. Siamo di fronte a un ritorno di ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, durante la celebrazione del "Giorno della Memoria" dal titolo "I Giusti tra le Nazioni". (ANSA).Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Celebrare doverosamente i Giusti non deve far dimenticare i tanti, troppi ingiusti: i pavidi, i delatori per denaro, per invidia o per conformismo; i cacciatori di ebrei; ...