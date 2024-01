Shoah | Mattarella | ‘cultura unisce e non separa | con collaborazione università civiltà avanza’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Parole d?ordine, gesti di odio e di terrore sembrano di nuovo affascinare e attrarre, nel nostro Continente ma anche altrove. Su questo occorrerebbe compiere una approfondita riflessione: indagando le motivazioni che spingono numerose persone a coltivare in modo inaccettabile simboli e tradizioni di ideologie nefaste e minacciose, che hanno portato all?umanità soltanto dolore, distruzione e morte. Va richiamata, a questo riguardo, la decisiva importanza della cultura, dell?istruzione. Di quanto ?ad esempio- sono preziose le collaborazioni di studio e ricerca tra le, sempre positive; sempre fonte di avanzamento di, al di sopra di ogni frontiera. Sempre affermazione del carattere della cultura, chee non puòre”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Celebrare doverosamente i Giusti non deve far dimenticare i tanti, troppi ingiusti : i pavidi, i delatori per denaro, ... (calcioweb.eu)

Immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoah. Siamo convinti che i giacimenti di odio siano stati ingigantiti da parole e atti spietati, persino blasfemi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria. Il capo dello Stato ha parlato della crisi in Medio Oriente ribadendo che l'attentato del 7 ottobre è "l'immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoah".