Shoah | Mattarella cita Primo Levi | “Non può essere separata da tirannidi fasciste”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “La storia della deportazione e dei campi di concentramento non puòdalla storia dellein Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana. Con queste parole, un sopravvissuto all’inferno di Auschwitz,, scolpiva, nel 1973, il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime del più grave sterminio, organizzato e programmato ai danni di donne e uomini definiti di razze inferiori, compiuto nella storia dell’umanità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria. “Il più abominevole dei crimini, per gravità e per dimensione – il ...