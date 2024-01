Shoah | l' importanza della scelta Le storie degli ebrei romani

è inaccettabile che i nostri concittadini di fede ebraica siano attaccati o si sentano minacciati qui in Svizzera», ha dichiarato. Ha poi ricordato l'importanza della tolleranza, del rispetto ...è continuare a ricordare il coraggio di chi scelse di stare dalla parte giusta e l’importanza di tutte quelle vite strappate ingiustamente, per scongiurare che un orrore così non si ripeta più e ...Così, teme Liliana Segre sarà anche per la Shoah: fra cent’anni, una riga in polverosi libri di storia. Per questo soccorre il Talmud, con il suo esortare a “insegnare” perché quell’insegnamento poi ...