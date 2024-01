Shiffrin cade nella discesa di Cortina | portata via in elicottero

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – La leader di Coppa del mondo Mikaelaè caduta nel corso delladi. La 28enne statunitense è finita nelle reti dopo una ventina di secondi di gara. La gara è stata sospesa a lungo per consentire i soccorsi alla vincitrice di 95 gare di Coppa del mondo. Dopo qualche minutosi è rialzata ma molto dolorante al ginocchio sinistro, per lei si teme la rottura del legamento crociato. La campionessa statunitense e è statavia in. L'articolo proviene da Italia Sera.

Shiffrin cade a Cortina (non è la sola) , si fa male come pochi giorni fa il suo fidanzato Kilde . Mikaela Shiffrin cade a Cortina d’Ampezzo nella ... (ilnapolista)

Spaventosa caduta per Mikaela Shiffrin durante la discesa libera di Cortina , valida per la Coppa del Mondo di sci. La campionessa americana, leader ... (ilfattoquotidiano)

L'incidente durante la discesa di Cortina : la fuoriclasse statunitense è stata portata via in elicottero. Per lei si teme un infortunio al ginocchio ... (ilgiornale)

Gara contrassegnata da diverse cadute, tra queste quella dell'azzurra Federica Brignone, per fortuna senza conseguenze. Più sfortunata invece la statunitense Mikaela Shiffrin, caduta e finita contro ...Sorpresa Stephanie Venier nella prima discesa di Cortina. L'austriaca torna a vincere in Coppa del Mondo cinque anni dopo l'ultima volta (Garmisch 2019) e lo fa al termine di una gara condizionata pur ...Stephanie Venier ha vinto la discesa libera di Cortina. Per l'austriaca è la seconda vittoria in Coppa del mondo. Goggia, terza, è la migliore della azzurre. La gara si è disputata su una pista Olympi ...