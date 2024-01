Sgarbi assolto a Macerata dall’accusa di diffamazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 - Vittorio. Ma il giallo del quadro rubato non c'entra. ll noto critico d'arte, infatti, è statodal giudice Federico Simonelli del Tribunale di- perché "il fatto non costituisce reato" - da un'altra accusa, quella di avere diffamato l'ex consigliere dei 5 Stelle di Rovereto (Trento) Alex Marini. Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio, nel corso della trasmissione 'Piazza Pulita', Roma, 26 ottobre 2023. ANSA/CLAUDIO PERI La vicenda risale al 2019, quando Marini contestò la nomina diquale presidente del Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 7 maggio di quell'anno, il ...