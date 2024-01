Sezze Maltrattamenti in famiglia e ubriachezza abituale | 44enne in manette

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LATINA – Nel corso della mattinata del 25 gennaio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, è stato arrestato un cittadinoper “in“, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina dovendo espiare due anni di reclusione poiché riconosciuto colpevole per L'articolo Temporeale Quotidiano.

Il Tribunale di Roma condanna madre tossicodipendente per violenti maltrattamenti verso la figlia adolescente.L'uomo deve scontare la pena di due anni di reclusione in quanto colpevole per alcuni fatti avvenuti a Sezze nel 2020 ...