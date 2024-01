SERIE C Volley Prato sconfitto Il rilancio ancora non c’è

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Niente da fare. Ilnon si sblocca nel campionato diC regionale maschile e incassa l’ennesima sconfitta di questo inizio di stagione. Il ko arriva anche nel recupero della prima giornata del torneo alla Rufina al cospetto della Polisportiva Remo Masi. I padroni di casa si impongono col punteggio di 3-1, con la Kabel che lancia uno squillo solo nel terzo parziale. I ragazzi di coach Barbieri però partono subito in salita e perdono la prima frazione col punteggio di 25-19. Al ritorno in campo la musica non cambia e Rufina concede il bis sempre 25-19. Come detto la reazione della Kabel arriva nel terzo parziale, dove alservono i vantaggi per riaprire il match 26-28. Nel quarto però la Remo Masi chiude set e partita.