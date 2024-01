Serie B | ventiduesima giornata | quanti incroci interessanti! Programma e diretta tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prosegue il campionato cadetto diB che in questo weekend manderà in campo ladel torneo. Sono diverse le tematiche che si incroceranno in queste sfide che vedranno, tra le altre, diversitra zona playoff e salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere in questa tre giorni con le sfide, ilcompleto e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.B,: tutte le partite di questo weekend Catanzaro-Palermo (oggi alle ore 20:30 – DAZN & SKY) Cremonese-Brescia (domani alle ore 14:00 – DAZN & SKY) Como-Ascoli (domani alle ore 14:00 – DAZN & SKY) Modena-Parma (domani alle ore 14:00 – DAZN & SKY) Sudtirol-Cosenza (domani alle ore 14:00 – DAZN ...

Le Probabili formazioni di Genoa-Lecce , match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Ventidue e ventuno punti in classifica per ... (sportface)

Questa sera il Toro, dopo la sosta forzata per la Supercoppa Italiana, torna in campo in campionato nell'anticipo della ventiduesima giornata contro il Cagliari. Con il nuovo infortunio di Djidji, ...Alle ore 20.30 di venerdì 26 gennaio si gioca la partita Catanzaro-Palermo, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come ...Serie C, dove vedere Carrarese-Torres Domenica 28 gennaio, ore 16:15. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone B.