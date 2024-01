Serie b Italgronda battuta E’ addio alla coppa

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Disco rosso per l’Futsal Prato inItalia diB. I pratesi hanno perso in casa 5-7 il match del primo turno in gara unica con la Mattagnanese e devono salutare subito la competizione. Passando ai campionati regionali, inC2 continua la corsa della Timec capolista. La squadra allenata da Bini Conti ha vinto il derby con La Querce con un perentorio 8-0 restando in testa al girone B in compagnia dell’Atletico Fucecchio con 43 punti. Nella seconda giornata di ritorno bene anche il No Sense che ha vinto 11-5 l’altro derby con l’Atletico 2001 raggiunto in classifica al quarto posto. Sesto invece il San Giusto dopo il 2-3 patito con il Centro Storico Lebowski.