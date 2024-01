Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 22a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Venerdì 26 gennaio 2024, il calcioB propone uno scontro fondamentale tra Catanzaro e Palermo, indallo stadio Nicola Ceravolo, con la telecronaca di Alberto Santi. Si tratta di un match che promette grandi emozioni, considerando il precedente incontro in cui i giallorossi hanno saputo espugnare il Barbera. La tensione è alta, e il risultato di questa partita potrebbe avere un impatto significativo sulle posizioni di classifica.Sabato 27 gennaio 2024, l'appuntamento è con "ZonaB" alle 13:55, condotto da Alessandro Iori, che assicura una copertura completa da tutti i campi dellaBKT. Alle 14:00, ...

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Un format che ha suscitato tante polemiche nel nostro paese: non solo per il numero di partite, due semifinali e una finale con 4 squadre a giocarsi il trofeo in pieno campionato in corso, ma ...La serata di domenica non sarà sicuramente ricordata per la prestazione della nostra Nazionale che è uscita sconfitta con un pesante 4-0 nella finalissima di Euro 2012 contro la Spagna. Prima ...La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 13 sfide contro l’Inter in Serie A TIM (5N, 7P): 1-0 al Meazza il 1° aprile 2023, grazie al gol di Giacomo Bonaventura; a secco nella gara di andata (0-4), ...