Serie B 2023 2024 | Catanzaro e Palermo termina 1-1 | Segre risponde a Biasci

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Trafinisce 1-1. L’anticipo serale della giornata numero ventidue del campionato diB propone la sfida del Sud tra, finora protagoniste attive della zona play-off. La prima frazione di gioco vede le due compagini più attente a non prestare il fianco agli avversari, tanto che di occasioni vere se ne contano solo due: quella clamorosamente fallita da Soleri, a tu per tu contro Fulignati a pochi minuti dal fischio d’inizio, e la seconda invece capitalizzata dai calabresi con, che sfrutta un rimpallo fortunato nel cuore dell’area consegnando il vantaggio ai padroni di casa. La ripresa del match vede ilraddrizzare immediatamente il risultato al terzo minuto: Di Mariano crossa in mezzo per...