Serie A | ventiduesima giornata | due big-match | programma e diretta tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo aver assistito alla finalissima di Supercoppa Italiana nel primo giorno di questa settimana infuocata, laA è pronta a riprendersi le scene del nostro calcio andando in scena con ladel massimo campionato calcistico tricolore. Sarà una tornata ricca di contenuti e di grandi sfide che andranno a ridisegnare le varie zone di classifica dalla vetta alla retrocessione. Due idi cartello di una manche che durerà ben quattro giorni cominciando oggi e terminando le ostilità, ufficialmente, il prossimo lunedì. Ecco ilcompleto, le ultime e dove sarà possibile assistere in televisione agli incontri.A,: tutti gli incroci di questa tornata Cagliari-Torino (stasera alle ore 20:45 ...

Prosegue il campionato cadetto di Serie B che in questo weekend manderà in campo la ventiduesima giornata del torneo. Sono diverse le tematiche che ... (metropolitanmagazine)

Questa sera alle ore 20.30 va in scena la sfida della ventiduesima giornata di Serie B 2023/24 fra Catanzaro e Palermo. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 256 o, in alternativa, in ...Dopo aver assistito alla finalissima di Supercoppa Italiana nel primo giorno di questa settimana infuocata, la Serie A è pronta ...Alle ore 20.30 di venerdì 26 gennaio si gioca la partita Catanzaro-Palermo, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come ...