Serie A Scatto Unione Firenze E Napoli finisce ko

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il fine settimana della palla ovale fiorentina si è concluso con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il risultato più significativo in chiave salvezza è stato ottenuto nell’ultima gara del girone di andata dall’Rugbyche al Padovani ha battuto per 25-18 il Rugbycon la meta di Manigrasso realizzata negli ultimi minuti di gioco. Dalla squadra di Ferraro e Lo Valvo si aspettava un segnale e quello c’è stato, i biancorossoviola, dopo i tre successi in trasferta collezionati finora, hanno vinto infatti per la prima volta in casa regalando scampoli di bel gioco; Tommaso Biagini è stato eletto player of the match. A segno anche gli Under 18 élite di Sorrentino e Semoli che al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia si sono aggiudicati per 22-17 il derby toscano con il Livorno 1931 ribaltando il risultato dell’andata ...