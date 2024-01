Serie A | probabili formazioni 22ª giornata | due big match ‘da paura’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La 22ªdel campionato diA è pronta a regalare spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nella prima sfida in campo Cagliari e Torino nel ricordo di Gigi Riva, morto all’età di 79 anni. Sabato scoppiettante con tre partite molto interessanti: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna. I bianconeri guidano la classifica, i rossoneri sono rientrati pienamente in corsa anche per il primo posto. Domenica il lunchtra Genoa e Lecce, due squadre alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. Alle 15:00 due partite da ‘brividi’: Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. Alle 18:00 il primo dei due big: all’Olimpico si sfidano Lazio e Napoli per la corsa Champions League. In serata l’insidiosa trasferta dell’Inter sul campo della Fiorentina. Chiude Salernitana-Roma, lunedì alle ...

CAGLIARI (3-4-2-1) la probabile formazione: Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Augello; Nandez, Viola; .Petagna. All. Ranieri ...La diretta Mantova Giana Erminio, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un ottimo periodo di forma come ...