Serie A | Lazio-Napoli | Sarri meglio di Mazzarri nella sfida per la Champions

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Biancocelesti favoriti a 2,25 per laall'Olimpico di domenica pomeriggio. Quote in salita per la Fiorentina, al Franchi Inter avanti a 1,86 Roma, 26 gennaio 2024 - La rincorsa al quarto posto e al pass per laLeague segna tutta la 22esima giornata diA, a partire dal match clou in programma