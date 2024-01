Serie A | Juventus-Empoli | bianconeri a bassa quota per mantenere il primato Inter da '2' a Firenze

L'allenatore bianconero risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa (inizio fissato per le ore 14:00) alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro l'Empoli di Nicola.L'allenatore della Juventus interverrà in conferenza stampa alle 14 per presentare il match contro l'Empoli in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium e valido per la 22^ giornata di Serie A ...Dopo il trionfo in Supercoppa in Arabia Saudita, l`Inter si rituffa in campionato: non più da capolista, ma solo perchè la partita contro l`Atalanta – prevista.