Serie A | il Napoli esclude l’acquisto di Mourinho

Serie A : Lazio-Napoli - Sarri meglio di Mazzarri nella sfida per la Champions Biancocelesti favoriti a 2,25 per la sfida all'Olimpico di domenica pomeriggio. Quote in salita per la Fiorentina, al Franchi Inter avanti a 1,86 ... (sbircialanotizia)

Lista Napoli - taglio inevitabile in Serie A per i nuovi acquisti : lo scenario spiazza tutti Il Napoli ha accolto anche Dendoncker come quinto acquisto di questa movimentata sessione di mercato. Ma ci sarà spazio per loro nelle liste? In ... (spazionapoli)

Serie A. Scatto Unione Firenze. E Napoli finisce ko Il fine settimana della palla ovale fiorentina si è concluso con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il risultato più significativo in chiave ... (sport.quotidiano)