Serie A a 18 squadre e nuovo format? Le piccole squadre alzano la voce

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LaA continua a valutare la possibilità di un cambio dicon la possibilità di passare a 18. L’eventualità preoccupa soprattutto i piccoli club. “Riforme? Ci vorrebbe un giorno intero, quindi ne parliamo dopo l’assemblea. Ovviamente in nessun Paese in Europa la Federazione può cambiare ii senza l’ok della Lega. Questo non è un diritto di veto, si chiama condivisione, sarebbe assurdo che non ci fosse più in Italia”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, all’ingresso dell’assemblea di oggi della LegaA. La posizione di Sticchi Damiani “Abolire il diritto di veto significa che la LegaA si spossessa di qualsiasi potere in materia di riforme, un tema delicato da approfondire molto bene. ...

Serie C quote promozione — Quali squadre saranno promosse in Serie B? Analizziamo la Serie C attraverso le quote promozione girone per girone sui ... (247.libero)

Serie A a 18 squadre Sono profondamente contrario come tutti i 12 presidenti di squadre medio piccole. Non capisco il senso di togliere il sogno anche a realtà medio piccole di vivere l'esperienza ...La nazionale di Kessié è passata al turno successivo come migliore terza, quella di Bennacer e Aouar saluta la competizione dopo appena tre partite ...Il club bianconero è secondo in classifica nel girone D della Serie B1, quindi in piena corsa per i play-off promozione che potrebbero regalare l’A2, ma soprattutto con 15 punti in più rispetto alla ...