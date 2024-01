Serie A | 22° giornata | probabili formazioni | orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano, 26 gennaio 2024 - All'orizzonte c'è la 22esimadiA, che si apre con Cagliari-Torino, unico match in programma di venerdì. La capolista Juventus scende in campo di sabato contro l'Empoli, esattamente come il Milan, che ospita il Bologna in una sfida da zone alte della classifica. La gara più spettacolare del turno si annuncia essere Fiorentina-Inter, con le due squadre che tornano a giocare in campionato dopo l'impegno in Supercoppa Italiana. Stesso discorso per Lazio e Napoli, che si affrontano nel Sunday Night. In chiave salvezza, sfide particolarmente delicate fra Genoa e Lecce, e fra Verona e Frosinone. Completano il quadro di questo turno Atalanta-Udinese, Monza-Sassuolo e Salernitana-Roma. Il programma delle gare evederle Cagliari-Torino: venerdì 26 gennaio, ore 20:45 - diretta tv su Dazn, Sky Sport ...