Serie A 2023-2024 | 22ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di venerdì 26 gennaio 2024) VentiduesimadiA che vedeprovenienti da tre situazioni diverse: daiammoniti nello scorso turno e nelle partite di Supercoppa Italiana (semifinali e finale), assieme all’unico espulso di Riyad.A –22ªCAGLIARI-TORINO venerdì 26 gennaio ore 20.45Cagliari: Leonardo Pavoletti (prossima partita Roma in trasferta)Cagliari: nessunoTorino: Alessandro Buongiorno, Adrien Tameze (prossima partita Salernitana in casa)Torino: nessuno ATALANTA-UDINESE sabato 27 gennaio ore 15Atalanta: Davide Zappacosta (prossima partita Lazio in ...

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023 / 2024 con la 22a giornata . Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le ... (sportintv.eu)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cagliari e Torino, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Unipol ... (sportface)

Alle ore 20.30 di venerdì 26 gennaio si gioca la partita Catanzaro-Palermo, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come ...Nel 2023, la polizia di Osimo ha ottenuto importanti risultati, con numerosi servizi di ordine pubblico, controlli e denunce di reati. Sono state anche soddisfatte le esigenze dei cittadini per passap ...Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede di non fare passi indietro in occasione della consultazione pubblica ...