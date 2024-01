“Sei una mamma…” Grande Fratello | pesante attacco a Beatrice dalla mamma di Greta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sulirrompe ladiRossetti. La signora Marcella Bonifacio negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé. Già poco tempo fa era intervenuta per lanciare pesanti accuse contro Mirko Brunetti. Inoltre era anche entrata nella Casa per tutelare la figlia e nuovamente far sapere che fuoriCasa l’ex non si stava comportando bene. Inoltre la stessaaveva rivelato che la madre non si era mai fidata totalmente di Mirko. Poi la settimana scorsa il colpo di scena: in occasione del compleanno di Mirko gli ha inviato un messaggio di auguri molto distensivo che sapeva di riappacificazione. Messaggio al quale, a dir la verità, molti non hanno creduto. Adesso Marcella è nuovamente intervenuta, stavolta per attaccareLuzzi. Leggi ...