Sei anni e due rendimenti | ecco il nuovo BTp Valore in offerta dal 26 febbraio

È già mamma di sei figli, adesso aspetta due gemelle. Francesca Levi D'Ancona partorirà presto per la settima volta. La famiglia che ha formato con suo marito ...E una delle sue ultime dichiarazioni al San Raffaele fu quella di dire: 'In tanti anni che ho avuto Tajani al mio fianco non ha mai sbagliato un intervento o una dichiarazione", ha sottolineato l'ex ...Essendo non vedente, avevo voluto raccontare le difficoltà e le sfide affrontate nella quotidianità e nel lavoro. Poi mi ero riproposta di non scrivere più di me, iniziando a usare la scrittura ...