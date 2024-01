Sei anni e due rendimenti | ecco il nuovo BTp per i risparmiatori dal 26 febbraio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal Tesoro l’annuncio della nuova emissione del titolo riservato a piccoli investitori e famiglie. Il premio fedeltà sale al 7 per mille

Un prof essore di religione 55enne del liceo Regina Margherita di Torino è stato condannato a 2 anni per violenza sessuale ai d anni di sei ... (open.online)

Milano – Sono passati sei anni dalla strage di Pioltello , in cui persero la vita Ida Maddalena Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina ... (ilgiorno)

Justin Timberlake torna dopo sei anni dall’uscita dell’ultimo disco. Il singolo della superstar mondiale esce il 25 gennaio, ed entrerà in rotazione ... (feedpress.me)

Si intitola Selfish (RCA Records), il nuovo singolo di Justin Timberlake , che torna dopo sei anni dall’uscita del suo ultimo disco Man of the Woods ... (funweek)

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti , è intervenuta sui social per dare la sua opinione in merito a quanto sta accadendo all’interno della ... (isaechia)

Omicidio questa mattina a Martinengo, in provincia di Bergamo. Una donna di 46 anni, Caryl Menghetti, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, il 56enne Diego Rota, ...I dati hanno fatto registrare un aumento relativo rispetto al totale dell’anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale, così come gli incidenti con lesioni che sono stati 376 (+24%) e ...Il collocamento terminera' il 1mo marzo salvo una chiusura anticipata. Il titolo avra' una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di ...