Segnalazione su Stefano Miele del GF | bugie sul lavoro e flirt segreti FOTO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello c’è ancheche, in men che non si dica, si è già posto al centro di svariate dinamiche facendo parlare di sé. Quando una persona si espone, ovviamente, diventa anche oggetto di dibattito da parte dei telespettatori, pertanto, c’è una parte di pubblico che appoggia, e un’altra che, invece, non lo sopporta. Tra i suoi disertori ci sono anche alcune persone che hanno diffuso delle segnalazioni sul suo conto. Vediamo cosa è emerso.ha mentito sulla sua professione al GF? In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha parlato di, dipingendolo come un ragazzo che, in realtà, vuole fingere di essere chi non è. Nella casa del Grande Fratello è solito darsi delle arie, quando non ...