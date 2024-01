Se stai pensando al prossimo viaggio estivo | attenzione alla prenotazione vacanze | prezzi | insidie e truffe

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladelleper ilpuò rappresentare delleper l’utente trapiù alti e pericoloPur a distanza di molti mesi dall’estate, sono già in tanti coloro che iniziano a pensaredelleper il. Un aspetto importante che va approfondito, poiché potrebbe portare ad alcune, in termini di costi spropositati, voli cancellati senza dimenticare il rischio. Suggerimenti preziosi per ladelle: a cosa stare attenti – informazioneoggi.itIl Centro europeo consumatori mira a far luce ...