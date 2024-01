Sdraietta neonato | pro e contro che dovete sapere prima di acquistarla

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando si ha una casa e delle faccende da sbrigare, e nessuno, fra partner, genitori o amici è disponibile per dare una mano a tenere il bebè, molto spesso la domanda che un genitore si pone è: “Dove posso lasciarlo?” Alcuni optano per il marsupio o la fascia, in modo da avere il bambino sempre a contatto e potersi così dedicare alle attività che devono svolgere, come cucinare, pulire, o anche lavorare. Mentre altri si affidano allaper. Piccolo disclaimer: non tutti i neonati amano stare nel marsupio/fascia o nella, quindi utilizzatele solo se il bambino apprezza starci, senza obbligarlo. Cos’è laper? Laha la tipica forma di una seduta sospesa e contenuta in una struttura bassa, che solleva ...