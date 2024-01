Sciolto il Comune di Randazzo per mafia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Su suggerimento del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri ha preso la decisione di sciogliere il Consiglio comunale di(Catania) e affidare la gestione dela una Commissione straordinaria per diciotto mesi, in considerazione delle evidenti interferenze della criminalità organizzata che compromettono il regolare funzionamento e l’imparzialità dell’amministrazione locale, con gravi conseguenze per l’ordine pubblico e la sicurezza, come previsto dall’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.