Scienza | l’8 per cento del nostro Dna proviene da virus

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Almeno l’8 perdel DNA umano puo’ essere classificato come materiale genetico proveniente da. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO). Il team, guidato da Sergio De la Rosa e Nabil Djouder, ha esaminato quelle sezioni del genoma chiamate DNA non codificante per cercare di stabilirne la funzione. Tutti gli animali, spiegano gli esperti, si sono evoluti grazie al fatto che alcunihanno infettato organismi primitivi centinaia di milioni di anni fa. Successivamente, il materiale genetico virale e’ stato integrato nel genoma dei primi esseri multicellulari, e ancora oggi permea nelDNA. Il gruppo di ricerca ha individuato il ruolo di questiin un ...