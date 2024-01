Sci freestyle | gli USA trionfano nella prova a squadre di dual moguls a Gangwon

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gli Stati Uniti si impongonodi, unico segmento di sciprevisto per la giornata odierna alle Olimpiadi Invernali Giovanili dig 2024. Il binomio composto da Elizabeth Lemley e Porter Huff nello specifico ha superatoBig Final il team di casa sudcoreano, regolandolo con un secco 43-27 maturato grazie alla grande superiorità della sciatrice a stelle strisce nel confronto diretto con l’asiatica (29-6). Al terzo posto si è piazzato il secondo team statunitense, abile ad arginare senza patemi il Giappone con il risultato di 44-26, vincendo entrambi i vìs-a-vìs. Completano il quadro poi Francia, Corea del Sud 2, Australia e Canada 1, fermatisi ai quarti, mentre Cina, Svezia 1 e Svezia 2 hanno concluso ...

A Nakiska (Canada) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle . L’Italia sperava in un ... (oasport)

Bellissima e soffertissima medaglia d’oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon , in ... (oasport)

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a ... (oasport)

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a ... (oasport)

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 26 GENNAIO IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI Buongiorno e benvenuti alla diretta live t ...La sedicenne Flora Tabanelli, portabandiera per l’Italia alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in corso al Welli Hilli, nell’evento dello slopestyle dello sci freestyle è ...Alleghe è una delle mete di montagna più belle del Veneto. Si trova infatti in provincia di Belluno, ai piedi del Monte Civetta, che raggiunge un’altezza di 3220 metri sul livello del mare.