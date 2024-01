Sci di fondo | doppietta Svezia nella staffetta mista di Goms Italia lontana con i suoi due quartetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Va aI ladiche apre questo weekend svizzero di Coppa del Mondo di sci di. Il quartetto svedese, con William Poromaa, Frida Karlsson, Jens Burman e Linn Svahn, non fa sconti a nessuno: 49’43?1 il tempo finale del quartetto vincitore, che precede quello diII (Johan Haeggstroem, Ebba Andersson, Edvin Anger, Maja Dahlqvist). Norvegia I (Martin Loewstrom Nyenget, Margrethe Bergane, Simen Hegstad Krueger, Tiril Udnes Weng) finisce al terzo posto, pagando in particolare le frazioni femminili rispetto a quelle maschili, in proporzione. Il ritmo viene imposto in fretta giàprima frazione dalle due staffette norvegesi, che con Nyenget e Stenshagen provano a fare il vuoto: sul momento nessuno regge realmente. Ben presto, con la ...