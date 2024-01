Sci | Cdm | austriaca Venier vince discesa Cortina e Goggia terza**

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. – (Adnkronos) – Stephaniela prima delle due discese di, valide per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. L’si impone con il tempo di 1’33?06 precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (1’33?45) e tre atlete ex-aequo al terzo posto, l’azzurra Sofia, la canadese Valerie Grenier e l’altraChristina Ager (1’33?77). Sesta l’altra azzurra Laura Pirovano (1’33?97) e undicesima Marta Bassino (1’34?18). Gara contrassegnata da diverse cadute, tra queste quella dell’azzurra Federica Brignone, per fortuna senza conseguenze. Più sfortunata invece la statunitense Mikaela Shiffrin, caduta e finita contro le reti con la sospetta rottura del legamento crociato del ginocchi sinistro. L'articolo CalcioWeb.

Brividi a Cortina d’Ampezzo. Mikaela Shiffrin cade dopo una ventina di secondi e finisce a gran velocità nelle reti. La prima discesa sulle Tofane è un colpo duro per il mondo dello sci, che resta in ...Mikaela Shiffrin è stata protagonista di una brutta caduta nella parte alta della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci ...Mikaela Shiffrin è stata protagonista di una brutta caduta nella parte alta della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci ...