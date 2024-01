Sci | caduta per Shiffrin nella discesa di Cortina | portata via in elicottero

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. - (Adnkronos) - La leader di Coppa del mondo Mikaelanel corso delladi. La 28enne statunitense è finita nelle reti dopo una ventina di secondi di gara. La gara è stata sospesa a lungo per consentire i soccorsi alla vincitrice di 95 gare di Coppa del mondo. Dopo qualche minutosi è rialzata ma molto dolorante al ginocchio sinistro, per lei si teme la rottura del legamento crociato. La campionessa statunitense e è statavia in

Una brutta caduta per Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, impegnata nella prima discesa di Cortina d'Ampezzo. La campionessa americana è inca ...La statunitense dolorante è stata portata via in elicottero: si aspettano gli esami per capire l'entità del colpo subito ...Attesi aggiornamenti sulle sue condizioni La prima discesa di Coppa del mondo di sci donne di Cortina è stata interrotta (poi è ricominciata) per la brutta caduta della campionessa Usa Mikaela ...