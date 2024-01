Sci alpino | Sofia Goggia | “Una discesa presa come una prova | domani posso spingere molto di più”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un terzo posto particolare, in una gara davvero fuori dagli schemi. Si può riassumere in questo modo la primadi Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024, per quanto riguarda. La bergamasca, infatti, deve dividere il terzo gradino del podio con altre due atlete, ovvero Christian Acher e Valerie Grenier. Il successo è andato a Stephanie Venier, autrice di un finale di gara clamoroso, che le ha permesso di sopravanzare Lara Gut-Behrami. Al traguardo il commento dipunta su una direzione: “Sempre bello salire sul podio di Cortina, davanti a questo pubblico. Un affetto che arriva davvero al cuore e ti fa bene. Oggi però la gara è stata difficile, anche per colpa delle tante cadute”. (Fonte: Raisport). La nostra ...

E’ in corso sull’Olympia delle Tofane la prima delle due discese femminili di Coppa del Mondo in programma per questo weekend a Cortina d’Ampezzo. Lara Gut-Behrami è in testa al momento e solo Sofia ...Laura Pirovano sorride convinta al termine della discesa numero 1 di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La gara odierna sulla Olympia delle Tofane ha ...Il grande sport di nuovo in scena a Bormio. Dopo le prove maschili della Coppa del mondo di sci e i Winter World Master Games, la pista Stelvio si prepara ad ...