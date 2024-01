Sci alpino | risultati e ordine d’arrivo discesa Cortina 2024 | Venier sorprende | Goggia terza con altre due

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Vittoria a sorpresa nella primain programma sull’Olympia delle Tofane. A, infatti, a vincere è stata l’austriaca Stephanie, che non saliva sul gradino più alto del podio da cinque anni. Seconda posizione per la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 39 centesimi dalla vincitrice. Un podio davvero particolare, visto che addirittura sono tre le atlete a pari merito al terzo posto. Primo podio della carriera inper la canadese Valerie Grenier e per l’austriaca Christina Ager (per lei anche in assoluto) e con loro c’è anche Sofia, che ha accusato un ritardo di 71 centesimi. Purtroppo è stata anche uncondizionata dalle tantissime cadute. Ad avere le peggiori conseguenze sembrano essere Mikaela Shiffrin e Corinne Suter, mentre Federica Brignone ...