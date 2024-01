Sci Alpino | ottimismo per Shiffrin | “Grata che non sia niente di peggio | non scierò a Kronplatz”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Buone notizie per Mikaela, che in mattinata è finita a terra nella discesa di Cortina. Nonostante la situazione della statunitense sembrasse preoccupante, gli esami hanno rivelato che la condizione non sembra così grave e il crociato sembra essere sano. Laha pubblicato un post su Instagram: “Grazie a tutti per il vostro sostegno e gli auguri. A questo punto la prendo giorno per giorno, e condividerò più informazioni o aggiornamenti man mano che ne so di più. Moltoche non sia, ma sono abbastanza dolorante al momento. Nonper il resto del fine settimana e non. Oltre a questo, è abbastanza difficile dirlo in questo momento. Ho bisogno di un po’ di tempo per elaborare con il mio team e vedere come si sente nei ...