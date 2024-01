Sci alpino | i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores di Portes Du Soleil

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Saranno sedici gli atleti che rappresenteranno l’Italia aidi sciche si terranno dal 28 gennaio al 3 febbraio aDu, in Alta Savoia. Una selezione equamente divisa tra uomini e donne con le scelte del direttore tecnico Paolo Deflorian. La rassegna iridata comincerà il 28 gennaio con le prove della discesa libere. Le prime medaglie verranno assegnate il 30 proprio con le due discese, poi il giorno dopo spazio ai superG e alla combinata a squadre. Nei giorni successivi ci sarà il parallelo a squadre (1), slalom maschile e gigante femminile il 2; mentre slalom femminile e gigante maschile il 3. Una squadra sicuramente ambiziosa quella azzurra, che vuole ben figurare nella rassegna iridata francese. Attenzione soprattutto al femminile con alcune ragazze già impegnate ...

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato ... (sportface)

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023 / 2024 di sci alpino aggiornata dopo la prima discesa libera di Cortina . Successo per Stephanie ... (sportface)

Vittoria a sorpresa nella prima discesa in programma sull’Olympia delle Tofane. A Cortina , infatti, a vincere è stata l’austriaca Stephanie Venier , ... (oasport)

Gli Highlights della discesa di Cortina 2024 , valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/ 2024 di sci alpino . terzo posto per Sofia Goggia , che ... (sportface)

La leader della Coppa del Mondo vittima di una brutta caduta a Cortina. ROMA - Per Mikaela Shiffrin, attuale leader della classifica di Coppa del ... ()

Si è aperta con una giornata ad alta intensità la tre giorni di Cortina d’Ampezzo della Coppa del Mondo di sci alpino femminile proposta da Fondazione Cortina. In programma una discesa libera che ha ...La leader della Coppa del Mondo vittima di una brutta caduta a Cortina.ROMA (ITALPRESS) - Per Mikaela Shiffrin, attuale leader della classifica ...Goggia ancora sul podio a Cortina, nella discesa segnata dalle tante cadute e dalla vittoria di Venier, imprendibile anche per la bergamasca che guida la classifica di specialità davanti proprio all'a ...