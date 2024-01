Sci alpino femminile | Coppa del Mondo Cortina 2024 | programma | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando e come seguire ladeldi, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci. Si gareggia sulla celebre pista Olympia delle Tofane, che nel febbraio del 2026 ospiterà i Giochi Olimpici Invernali di Milano-. I giorni di competizione sono venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio, in cui si svolgeranno due discese e un Super-G. In casa Italia, tra le altre velociste, riflettori puntati soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questo fine settimana dotata del pettorale rosso di leader della classifica di discesa. Nella graduatoria di Super-G, invece, Federica Brignone e la stessa bergamasca sono le primissime inseguitrici del duo di testa composto dall’austriaca Cornelia Huetter e dalla svizzera Lara Gut-Behrami. CALENDARIO ...