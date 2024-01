Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo discesa Cortina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladelladeldi scila primalibera di. Successo per Stephanie Grenier, ma la notizia più importante in otticaè la caduta e conseguente infortunio di Mikaela Shiffrin, che rischia così di veder scivolare via ladel. Con il secondo posto odierno Lara Gut supera Vlhova, anche lei infortunata e out per tutta la stagione, e mette nel mirino Her Majesty a 340 punti. Chance di recupero anche per Federica Brignone e Sofia Goggia, che devono però inseguire. Di seguito ecco la...