Schumacher | il giudizio che lascia tutti di stucco | Hamilton gongola

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arriva unsu Michaelchedi, tranne Lewisl’unico chedella situazione Michaelè considerato come uno dei più grandi piloti dii tempi. C’è chi, tuttavia, lo considera come il migliore della storia in Formula 1. Unche è molto difficile da dare, anche perché la storia ha dato la possibilità di ammirare tanti altri piloti molto bravi. Come Niki Lauda, per esempio, ma anche Ayrton Senna e Lewis. Proprio il pilota britannico ha raggiunto nella classifica delle vittorie del Mondiali piloti, con 7 titoli, lo stesso. E’ possibile chepossa superare ...

Formula 1 Ralf Schumacher Vasseur - In attesa di volare in Bahrain per le prime uscite stagionali, Ralf Schumacher tra tracciato un bilancio del primo anno di Frederic Vasseur con i colori della Ferra ...Schumacher critica la Ferrari, colpo di scena Il fratello d’arte non è tenero nei giudizi sulla Rossa, la Ferrari per Schumacher non è ancora una macchina che potrà puntare al titolo. Nel podcast ...Ralf Shumacher molto severo con Ferrari. Secondo l'ex pilota, Leclerc e Sainz fanno troppi errori e manca una coesione di squadra.