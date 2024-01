Schianto choc sulla statale | tragedia mentre vanno al lavoro | Rocco muore sul colpo a 29 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Terribile incidente nella mattinata di oggi lungo la100 all’altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Per cause ancora da accertare un furgone si schiantato contro un tir che era parcheggiato in un’area di sosta. La gravità del sinistro è stata subito evidente. Il furgoncino sul qual viaggiavaBinetti, un operaio di Grumo Appula di 29, si è quasi disintegrato. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, gravi altri due operai che viaggiavano con lui portati all’ospedale di Venere di Bari e al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. >>“Questa cosa si sapeva a Milano…”. Chiara Ferragni e Fedez, nel mezzo dei guai ecco scoppiare pure questa. Fan sorpresi: “Dispiace” Il traffico, sul tratto di strada interessato dall’incidente, aveva subito rallentamenti . ...