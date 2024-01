Scattano le Piaggeliadi | il via alle gare il 27 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 – Prenderà il via il 27la 29ª edizione delle. Una mini-olimpiade, organizzata dal Comune di Firenze in collaborazione con la polisportiva Firenze Ovest, che vede protagonisti alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la Toscana e non solo. La presentazione della manifestazione si è svolta questa mattina nella sede della Firenze Ovest: erano presenti, tra gli altri l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, il presidente della commissione sport del Comune Fabio Giorgetti, il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Coni regionale Simone Cardullo e Marco Borri, ideatore dell'evento. Il programma dellecomprende 60 metri piani, marathon family (corsa di un bambino insieme ad un ...