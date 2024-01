Scandalo dentiere | è finita | i manager in prescrizione

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Vimercate (Monza Brianza) – Prima la nuova imputazione di corruzione impropria – il vantaggio economico ci sarebbe stato, ma non dopo un favore contrario ai propri doveri – poi la. La corte d’Appello di Milano cambia l’accusa per l’ex direttore generale dell’Asst di Vimercate Pietro Caltagirone, per il suo braccio destro finanziario Isabella Galluzzo e per l’allora responsabile unico del procedimento di gara di appalto Gennaro Rizzo e poi stabilisce che il processo per loro si ferma qui. Così, ieri, hanno deciso i giudici della seconda sezione che depositeranno le motivazioni in 30 giorni. I tre imputati, ora prescritti, nel 2022 erano stati condannati, i primi due a 6 anni e 8 mesi di carcere, e l’ultimo a 3 anni. La vicenda è una costola dell’inchiesta “Smile“ sulle mazzette per i servizi odontoiatrici privati nelle strutture sanitarie pubbliche che nel ...