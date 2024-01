Scandalo cachet a Sanremo | quasi il doppio ad Amadeus | cifre assurde ai superospiti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Festival di, con le sue 30 canzoni in gara, sta per iniziare, ma quale sarà ildei protagonisti, e in particolaree i suoi super ospiti? Dal 6 al 10 febbraio tutta l’attenzione degli italiani, o per lo meno della maggior parte, sarà rivolta al Festival di. Sul palco dell’Ariston, si sa, salirà per la quinta volta di fila da padrone di casa, che verrà accompagnato ogni serata da un co-conduttore diverso.(Foto Ansa) – cityrumors.itPer aprire la kermesse canora, che quest’anno vedrà sfidarsi 30 cantanti, ad affiancarlo ci sarà Marco Mengoni, l’artista che lo scorso anno ha trionfato, poi sarà il turno di Giorgia, quello di Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e si chiuderà in bellezza con Rosario Fiorello. Ci saranno anche dei super ospiti ...