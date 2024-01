Scampia | sorpreso con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 55enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) in uno stabile in Via Marrazzo Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato, nei pressi dei porticati di uno stabile di via Marrazzo, un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da una scala, l’ha ceduto ad alcune persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente. Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che ètrovato in possesso di 2 incolucri contenenti eroina e di 212,50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto sulla scala altri 22 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 5,4 grammi. Per tali motivi, ilnapoletano ètratto inper detenzione ...